A Autoridade Tributária e Aduaneira confirmou que está a realizar buscas esta manhã «no âmbito da investigação de crimes relacionados com os negócios do futebol profissional».

Em comunicado, o organismo explica que «colocou em curso a ‘Operação Fora do Jogo’», isto «no âmbito da investigação de diversos processos-crime instaurados por suspeitas de prática de atos passíveis de configurar ilícitos criminais de fraude e fraude qualificada».

Esta operação, informa a AT, contempla o cumprimento de 76 mandatos de busca: 40 de busca domiciliária e cinco de busca a escritório de advogados.

Segundo a nota publicada, «os factos sob investigação tiveram origem em diversos procedimentos de inspeção levados a cabo desde 2015 (…) e no âmbito de negócios relacionados com o universo do futebol profissional».

«Os mesmos negócios terão visado ocultar ou obstaculizar a identificação dos reais beneficiários finais dos rendimentos subtraindo-os, por estas vias, ao cumprimento das obrigações declarativas e subsequente tributação devida em Portugal», pode ler-se ainda.