O Benfica emitiu uma curta nota à informação social sobre as buscas que estão no âmbito da operação Fora do Jogo.



«A Sport Lisboa e Benfica – Futebol SAD e o seu Presidente do Conselho de Administração confirmam a realização esta manhã de buscas às suas instalações, reafirmando a sua total disponibilidade, como sempre, em colaborar com as autoridades no esclarecimento de todas as questões que venham a ser suscitadas no âmbito deste ou de qualquer outro processo», salientam os encarnados.



Já antes, tinha sido o FC Porto a confirmar a buscas na SAD, FC Porto Comercial e ao presidente Jorge Nuno Pinto da Costa. «A FC Porto - Futebol, SAD, a FC Porto Comercial e o seu presidente do Conselho de Administração confirmam que foram alvos de buscas promovidas pelo Tribunal Central de Instrução Criminal», escrevem os dragões, concluindo: «Como sempre, estão a colaborar com a justiça.»

A Autoridade Tributária e Aduaneira confirmou que está a realizar buscas esta manhã, com 76 mandatos, «no âmbito da investigação de crimes relacionados com os negócios do futebol profissional».