O Sporting oficializou, esta quinta-feira, a renovação do contrato de Ruben Amorim até 2024, tal como o Maisfutebol adiantou oportunamente.



As duas partes acordaram acrescentar um ano ao vínculo rubricado pelo técnico de 36 anos a 5 de março de 2020. Além disso, os leões aumentaram a cláusula de rescisão do técnico e melhoraram as suas condições salariais.



Amorim foi apresentado no clube de Alvalade a 5 de março de 2020, após se ter estreado na Liga, pelo Sp. Braga, na época passada. Em 2019/20, o Sporting concluiu o campeonato com o jovem treinador ao leme e no quarto lugar. Esta temporada é líder isolado da Liga com mais nove pontos que os minhotos, que estão no segundo lugar, e já venceu a Taça da Liga.



O técnico explicou que se sente em casa em Alvalade e lembrou que ainda há muito por fazer.



«São momentos, obviamente, diferentes. O momento doclube mudou, mas a ambição é a mesma. Temos o mesmo para ganhar e os mesmos desafios. Agora, temos mais certezas e sabemos melhor o caminho que temos de percorrer. Temos muito para fazer, daí assinar por mais anos. Sinto-me em casa, sempre o disse. Quando falhámos um objectivo na época passada, disse no fim do jogo que fiz a opção certa. Disse-o quando ganhámos o primeiro título e essa é a verdade. Muito mudou, mas há tudo para fazer. Tenho a mesma ambição. Queria deixar uma palavra à equipa técnica e agradecer-lhes todo o trabalho, assim como aos jogadores, que possibilitaram esta oportunidade de continuar ligado a um clube como o Sporting. Temos muito para ganhar e muito para fazer. O nosso caminho passa por títulos, mas também por algo muito maior. Estou muito feliz, sinto-me em casa e é um enorme orgulho estar ligado a um clube como o Sporting», referiu Amorim, citado pelos meios do clube.



Por sua vez, o presidente dos leões, Frederico Varandas, elogiou Amorim e destacou o homem por trás do treinador.



«Enquanto presidente do Sporting, estou muito feliz porque acho que é um dia muito feliz para o Sporting CP. O que nos fez estar aqui há um ano a assinar contrato com este treinador e com esta equipa técnica são exactamente as mesmas razões que nos levam a redobrar a confiança nessas mesmas pessoas. Rúben Amorim é um treinador brilhante e leal e é um homem com princípios. Estas qualidades, para nós, são muito importantes, ainda para mais sendo um treinador que lida com miúdos que ainda não estão formados. É extremamente importante ter um treinador a dar o exemplo como ele dá. É um dia muito feliz para o Sporting pois estou convicto de que é o homem certo para fazer este Cclube crescer e ser cada vez mais competitivo» disse.