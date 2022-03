Fernando Barata, antigo presidente do Farense e do Imortal de Albufeira, faleceu esta sexta-feira, aos 84 anos, vítima de doença prolongada.



A informação foi partilhada pelo grupo hoteleiro Barata Hotels, por si fundado: «Um dos grandes impulsionadores do Turismo de Portugal e em especial da região do Algarve, fundador do Grupo Hoteleiro Fernando Barata, histórico presidente do Farense e ainda presidente do Imortal de Albufeira, deixa-nos no dia de hoje.»



Barata esteve na presidência do Farense entre 1981 e 1988 e do Imortal de Albufeira entre 1998 e 2000.

«É com profunda consternação que informamos que o nosso sócio e ex-presidente Sr. Fernando Barata faleceu aos 84 anos, vítima de doença prolongada. Grande Homem. À família enlutada deixamos os nossos sentimentos», refere o Imortal, em comunicado.