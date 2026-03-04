João Pinheiro é o árbitro escolhido para apitar o «Clássico» entre Benfica e FC Porto (18h), da 25.ª jornada da Liga.

Através do site oficial, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou a lista completa das equipas de arbitragem, sendo que no encontro que se realiza no Estádio da Luz, Luís Ferreira é o VAR e ser auxiliado por Valdemar Maia (AVAR).

Um dia antes, no sábado, Sp. Braga e Sporting entram em campo com Miguel Nogueira enquanto árbitro principal. Manuel Mota fica encarregue do VAR, com auxílio de Pedro Felisberto (AVAR). O encontro tem início marcado para as 18h, no Estádio Municipal de Braga.

Confira aqui todos os árbitros da 25.ª jornada:

Famalicão-Arouca

Árbitro: António Nobre

Assistentes: Nélson Pereira e Francisco Pereira

4.º árbitro: João Pinho

VAR: Rui Silva

AVAR: Álvaro Mesquita

Alverca-AVS

Árbitro: João Gonçalves

Assistentes: Pedro Ribeiro e Miguel Martins

4.º árbitro: Marcos Brazão

VAR: Rui Oliveira

AVAR: Fábio Monteiro

Moreirense-Nacional

Árbitro: Márcio Torres

Assistentes: João Bessa Silva e André Ferreira

4.º árbitro: Teresa Oliveira

VAR: Ricardo Moreira

AVAR: Ricardo Luz

Sp. Braga-Sporting

Árbitro: Miguel Nogueira

Assistentes: Paulo Brás e Nuno Pires

4.º árbitro: Fábio Veríssimo

VAR: Manuel Mota

AVAR: Paulo Miranda

Estoril-Casa Pia

Árbitro: Bruno Costa

Assistentes: Jorge Fernandes e João Morte

4.º árbitro: Catarina Campos

VAR: Sérgio Piscarreta

AVAR: Pedro Felisberto

Estrela-Gil Vicente

Árbitro: Luís Godinho

Assistentes: Rui Teixeira e Pedro Mota

4.º árbitro: José Rodrigues

VAR: João Casegas

AVAR: Marco Vieira

Benfica-FC Porto

Árbitro: João Pinheiro

Assistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia

4.º árbitro: Hélder Carvalho

VAR: Luís Ferreira

AVAR: Valdemar Maia

Santa Clara-V. Guimarães

Árbitro: David Silva

Assistentes: Carlos Campos e Nelson Cunha

4.º árbitro: Flávio Jesus

VAR: Cláudia Ribeiro

AVAR: Fábio Monteiro

Tondela-Rio Ave

Árbitro: Hélder Malheiro

Assistentes: Gonçalo Freire e Hugo Ribeiro

4.º árbitro: Flávio Lima

VAR: Tiago Martins

AVAR: Hugo Coimbra