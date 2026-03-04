João Pinheiro é o árbitro escolhido para apitar o «Clássico» entre Benfica e FC Porto (18h), da 25.ª jornada da Liga.

Através do site oficial, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou a lista completa das equipas de arbitragem, sendo que no encontro que se realiza no Estádio da Luz, Luís Ferreira é o VAR e ser auxiliado por Valdemar Maia (AVAR).

Um dia antes, no sábado, Sp. Braga e Sporting entram em campo com Miguel Nogueira enquanto árbitro principal. Manuel Mota fica encarregue do VAR, com auxílio de Pedro Felisberto (AVAR). O encontro tem início marcado para as 18h, no Estádio Municipal de Braga.

Confira aqui todos os árbitros da 25.ª jornada:

Famalicão-Arouca

Árbitro: António Nobre
Assistentes: Nélson Pereira e Francisco Pereira
4.º árbitro: João Pinho
VAR: Rui Silva
AVAR: Álvaro Mesquita

Alverca-AVS

Árbitro: João Gonçalves
Assistentes: Pedro Ribeiro e Miguel Martins
4.º árbitro: Marcos Brazão
VAR: Rui Oliveira
AVAR: Fábio Monteiro

Moreirense-Nacional

Árbitro: Márcio Torres
Assistentes: João Bessa Silva e André Ferreira
4.º árbitro: Teresa Oliveira
VAR: Ricardo Moreira
AVAR: Ricardo Luz

Sp. Braga-Sporting

Árbitro: Miguel Nogueira
Assistentes: Paulo Brás e Nuno Pires
4.º árbitro: Fábio Veríssimo
VAR: Manuel Mota
AVAR: Paulo Miranda

Estoril-Casa Pia

Árbitro: Bruno Costa
Assistentes: Jorge Fernandes e João Morte
4.º árbitro: Catarina Campos
VAR: Sérgio Piscarreta
AVAR: Pedro Felisberto

Estrela-Gil Vicente

Árbitro: Luís Godinho
Assistentes: Rui Teixeira e Pedro Mota
4.º árbitro: José Rodrigues
VAR: João Casegas
AVAR: Marco Vieira

Benfica-FC Porto

Árbitro: João Pinheiro
Assistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia
4.º árbitro: Hélder Carvalho
VAR: Luís Ferreira
AVAR: Valdemar Maia

Santa Clara-V. Guimarães

Árbitro: David Silva
Assistentes: Carlos Campos e Nelson Cunha
4.º árbitro: Flávio Jesus
VAR: Cláudia Ribeiro
AVAR: Fábio Monteiro

Tondela-Rio Ave

Árbitro: Hélder Malheiro
Assistentes: Gonçalo Freire e Hugo Ribeiro
4.º árbitro: Flávio Lima
VAR: Tiago Martins
AVAR: Hugo Coimbra

