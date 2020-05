Cristiano Ronaldo disse adeus à Madeira ao final da tarde desta segunda-feira e seguiu para Itália no seu avião particular. O jogador português, que viajou na companhia de Georgina Rodríguez e dos filhos, já está a chegar a Turim.



O avançado vai regressar ao trabalho na Juventus.



Recorde-se que o Governo italiano autorizou os clubes a retomar os treinos a partir desta segunda-feira.



Cristiano Ronaldo estava na Madeira desde 8 de março. Depois de ter ocupado a luxuosa casa que ocupou no Funchal, a par de outros elementos da família, o craque português decidiu arrendar uma moradia no Caniçal para ficar com Georgina Rodríguez e os filhos, com maior privacidade.