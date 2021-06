O lateral-esquerdo do Benfica, Nuno Tavares, pediu desculpa aos adeptos do Benfica e aos companheiros pelas declarações que fez num vídeo que se tornou viral e polémico nas redes sociais.

«Numa atitude irrefletida, entrei num vídeo que está agora a circular nas redes sociais e que não expressa o que sinto pelo Benfica e pelos meus colegas de equipa. Lamento a dimensão e a proporção que estas declarações privadas estão a ter e quero esclarecer que em nenhum momento foi minha intenção colocar em causa alguns dos meus companheiros ou desrespeitar o clube que me ajudou a crescer e a ser a pessoa que sou. A todos os benfiquistas, peço desculpa e garanto que o que está ser tornado público não expressa o que sinto e o que penso sobre o clube e os meus companheiros», escreveu.

Nuno Tavares utilizou uma imagem em que surge abraçado a Grimaldo, jogador que era visado no vídeo, ainda que não pelo jogador do Benfica, mas pelo amigo com quem estava.

