Portugal e Espanha vão lançar na sexta-feira a candidatura conjunta ao Mundial de 2030.

Segundo a agenda oficial do Rei de Espanha, os chefes de Estado e de Governo dos dois países irão marcar presença na «apresentação da candidatura ibérica», que decorrerá esta sexta-feira pelas 17h45, à margem do encontro entre as seleções de Portugal e Espanha.

A cerimónia também irá contar com a presença dos presidentes da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, e da Real Federação Espanhola de Futebol, Luís Rubiales.

A ideia da candidatura conjunta surgiu em novembro de 2018, quando o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, sugeriu uma candidatura entre Portugal, Espanha e Marrocos. Entretanto, o país africano saiu da corrida.

Já em outubro de 2020, as federações dos dois países ibéricos anunciaram um protocolo de colaboração com vista a «impulsionar» a candidatura conjunta.

A escolha do país, ou países, responsáveis pela organização do Campeonato do Mundo de 2030 será decidida em 2024.