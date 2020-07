A SAD do Benfica comunicou neste sábado à Comissão de Mercado e Valores Mobiliários a rescisão de contrato com Bruno Lage, treinador que colocou o seu lugar à disposição a 29 de junho. Nélson Veríssimo é o seu substituto, de forma temporária.



Bruno Lage tinha renovado contrato com o Benfica em dezembro de 2019, até 2024.



«A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que formalizou hoje a rescisão do contrato de trabalho desportivo com o treinador Bruno Miguel Silva do Nascimento (Bruno Lage)», pode ler-se no breve comunicado.