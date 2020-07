O FC Porto informou neste sábado que faleceu Arsénio Rodrigues Jardim, ex-jogador luso-angolano que ficou conhecido no mundo do futebol como Seninho. Tinha 71 anos.



O antigo avançado representou o FC Porto entre 1969 e 1978, com uma breve passagem por Angola pelo meio.



«Na época 1977/78, Seninho fez parte da equipa do FC Porto que se sagrou campeã nacional e que colocou um ponto final num jejum de 19 anos sem a conquista do título. Marcou por cinco vezes em 28 jogos de Dragão ao peito no campeonato dessa temporada, mas nunca é demais relembrar os dois golos decisivos que marcou em Old Trafford, frente ao Manchester United, e que permitiram ao FC Porto seguir em frente na Taça dos Vencedores das Taças», recordam os dragões, no seu site oficial.



Seguiram-se cinco anos no New York Cosmos, onde jogou com figuras como Pelé, Beckenbauer, Cruyff ou Carlos Alberto, como explicou ao Maisfutebol em 2010. Nos Estados Unidos, Seninho representou ainda o Chicago Sting.



Fernando Gomes, antigo jogador e atual vogal da direção do FC Porto, já lamentou a morte do «primeiro amigo» que teve no clube portista.