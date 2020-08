Para o campeonato nacional de 2020/2021, cujo início está agendado para o fim-de-semana de 20 de setembro, há muitas mudanças e novidades na lista de treinadores. Dos 18 clubes participantes, apenas metade aposta na continuidade do técnico, havendo ainda a dúvida em relação a Natxo González no Tondela. Se o espanhol ficar na Beira, esse número passa a maioria, com dez nomes.

Neste novo «plantel» há quatro rookies – Tiago, Mário Silva, Rui Almeida e Luís Freire – e um homem claramente mais velho (experiente, se preferirem) do que os demais. Jorge Jesus tem 66 anos e o segundo neste item é Carlos Carvalhal, 12 anos mais novo. Um dado curioso.

O mais jovem, já agora, é Luís Freire, do Nacional da Madeira. Tem 34 anos, menos um do que Rúben Amorim e menos dois do que Vasco Seabra. Há, de resto, seis treinadores com menos de 40 anos, o que revela, de algum modo, uma tendência atual de olhar para novos valores na função. Outra tendência, esta mais clara, é a aposta em treinadores portugueses. O único estrangeiro é Natxo.

Sérgio Conceição avança para a quarta temporada no FC Porto

Em relação ao homem há mais tempo no cargo, esse é Sérgio Conceição. De longe. O treinador que conquistou a dobradinha está desde 2017 no FC Porto e avança para o quarto ano no clube. João Henriques seguia-o nesta linha de longevidade, mas não renovou com o Santa Clara e, com alguma surpresa, não encontrou outro projeto na I Liga. Tal como Ivo Vieira, aliás.

Mantemos, por ora, nestas contas o Portimonense e o treinador Paulo Sérgio, enquanto decorre o recurso interposto pelo Vitória de Setúbal – os sadinos foram despromovidos na secretaria.



FC PORTO: Sérgio Conceição, 45 anos

. O campeão nacional (e vencedor da Taça de Portugal) avança para a quarta temporada no Dragão, já com a promessa de renovação em cima da mesa.

BENFICA: Jorge Jesus, 66 anos

. Após cinco temporadas fora da Luz, o experiente treinador está de regresso às águias e é uma aposta fortíssima de Luís Filipe Vieira, após um ano desportivo horrível.

SP. BRAGA: Carlos Carvalhal, 54 anos

. O trabalho brilhante em Vila do Conde devolveu-o a um dos quatro maiores do nosso futebol. Volta a um clube que treinou na época 2006/07 e onde jogou mais de dez anos.

SPORTING: Rúben Amorim, 35 anos

. Teve uma ascensão meteórica na época passada. Deixou o Casa Pia, passou pela equipa B do Sp. Braga, foi promovido e depois contratado pelo Sporting em março. Por dez milhões.

RIO AVE: Mário Silva, 43 anos

. Depois de um ano em Espanha com o Almería, o treinador vencedor da UEFA Youth League em 2019 com o FC Porto estreia-se na I Liga. Tem um grande desafio nos Arcos.

FAMALICÃO: João Pedro Sousa, 49 anos

. Longos anos como adjunto de Marco Silva prepararam-no para chegar e vencer em Famalicão. Acabou o ano em sexto e a um ponto da Europa. Avança para o segundo ano no Minho.

V. GUIMARÃES: Tiago Mendes, 39 anos

. Outro rookie no escalão maior. Foi adjunto de Simeone no Atlético Madrid e esteve um ano nos quadros da FPF, com a seleção de sub15. Enorme curiosidade sobre o que fará no Vitória.

MOREIRENSE: Ricardo Soares, 45 anos

. Iniciou a época anterior na Covilhã, substituiu Vítor Campelos em Moreira de Cónegos e fez uma segunda volta de grande nível. Continuará nos axadrezados.

SANTA CLARA: Daniel Ramos, 49 anos

. Quatro anos depois de uma passagem curta por Ponta Delgada – o Marítimo foi lá contratá-lo -, o ex-treinador do Boavista volta aos Açores. Os portuenses preferiram mudar de treinador.

GIL VICENTE: Rui Almeida, 50 anos

. É verdade que já foi adjunto no Sporting e no Sp. Braga, mas este é o primeiro trabalho na I Liga como chefe de equipa. O sucessor de Vítor Oliveira chega após quatro anos em França.

MARÍTIMO: Lito Vidigal, 51 anos

. Foi a Setúbal salvar a equipa nas últimas quatro jornadas e agora pretende devolver os madeirenses à Europa. É o sucessor de José Gomes, cujo perfil em nada se assemelha ao de Lito.

BOAVISTA: Vasco Seabra, 36 anos

. Estreou-se em 2017 na I Liga com o Paços de Ferreira e passou depois por Famalicão, Estoril (sub23) e Mafra. Regressa ao escalão maior e logo para um dos principais emblemas nacionais.

PAÇOS FERREIRA: Pepa, 39 anos

. Belo trabalho na Mata Real, nomeadamente no ciclo pós-retoma. Inicia o segundo ano em Paços de Ferreira, após uma longa ligação ao Tondela (dois anos e meio).

TONDELA: Natxo González, 54 anos

. É o único clube com a liderança técnica por definir. Natxo tem mais um ano de contrato, fez um bom trabalho, mas o presidente da SAD – David Belenguer – já assumiu o interesse de equipas espanholas no treinador.

BELENENSES: Petit, 43 anos

. Vai avançar para a nona temporada como treinador. Salvou o Belenenses SAD da descida e mantém-se no projeto, após passagens por Boavista, Moreirense, Tondela, Paços e Marítimo.

PORTIMONENSE: Paulo Sérgio, 52 anos *

. Reabilitou a carreira no Algarve, apesar da descida desportiva – salva, tudo indica, na secretaria. Treinou o Sporting em 2010/11 e andava esquecido nas ligas árabes.

FARENSE: Sérgio Vieira, 37 anos

. Teve uma passagem infeliz pelo Moreirense em 2017/18, mas respondeu com bons trabalhos em Famalicão e, especialmente, em Faro. Recolocou os leões algarvios na Liga, 16 anos depois.

NACIONAL: Luís Freire, 34 anos

. É o treinador mais jovem dos 18 que iniciarão o campeonato e o quarto rookie da lista. Fez bons trabalhos no Mafra e no Estoril-Praia, antes de subir com o Nacional da Madeira.

* O Vitória de Setúbal recorreu da descida à II Liga para o Conselho de Justiça da FPF. Os sadinos não cumpriram, no entender da Comissão de Auditoria da Liga, com três pontos dos requisitos financeiros necessários para a inscrição na I Liga.