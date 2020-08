[artigo atualizado]



O Manchester City oficializou a contratação de Ferrán Torres, avançado de 20 anos que fez duas temporadas de grande nível no Valência. O contrato é válido por cinco temporadas e junta Ferrán ao compatriota Pep Guardiola em Manchester.



Ferrán fez toda a formação no Valência e apareceu na equipa principal em 2017/18, quando tinha ainda 17 anos. A afirmação chegou nos anos seguintes, ao fazer 81 jogos e novo golos pela equipa principal ché.



«Todos os jogadores querem estar em equipas que atacam e o Manchester City é um dos que mais ataca no futebol mundial. O Pep incentiva um estilo realmente aberto e agressivo, que eu adoro. Tê-lo a supervisionar o meu desenvolvimento é um sonho», disse Ferrán, citado pelo site oficial do City.

Here we go! We’re delighted to announce the signing of @FerranTorres20 from Valencia on a five-year deal ✍️



🔵 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/hzCbdoRsxL — Manchester City (@ManCity) August 4, 2020