O Boavista anunciou nesta terça-feira a contratação de Ricardo Mangas, jovem lateral esquerdo que se destacou ao serviço do Desportivo das Aves. O jogador de 21 anos assinou um contrato válido por quatro temporadas com o clube axadrezado.



Ricardo Mangas fez quase toda a formação no Benfica, com uma breve passagem pelo Tondela, e chegou ao Desp. Aves em 2017. Após uma época de empréstimo ao Mirandela, assinou grandes exibições nos sub-23 do Aves e fixou-se na equipa principal em dezembro de 2019, disputando 19 jogos até final da temporada.