[atualizado]



Portugal teve mais 15 óbitos e 3203 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim diário da Direção Geral de Saúde.



Em relação aos números de pacientes internados, as notícias são positivas: há menos 26 em internamento (são agora 919) e continuam a estar 204 pessoas em cuidados intensivos.



No total, o país regista 977.406 casos confirmados desde o início da pandemia e 17.412 óbitos.



Há boas notícias em relação ao r(t) e à incidência: ambos os valores baixaram. O r(t) está agora em 0,92 no Continente e nas ilhas, enquanto a incidência se cifra em 384,5 casos por 100 mil habitantes no Continente e em 376,9 se contabilizarmos os arquipélagos da Madeira e dos Açores.



Há 47.374 casos ativos no nosso país, menos 102 do que no dia anterior.