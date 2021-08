António Nobre foi o árbitro escolhido para dirigir o jogo de abertura da Liga, entre o Sporting e o Vizela, agendado para sexta-feira.

O juiz de Leiria será assistido por Pedro Ricardo Ribeiro e Nélson Pereira, com Nuno Almeida no VAR e Ricardo Santos no AVAR.

A informação foi divulgada pela Federação Portuguesa de Futebol, que ainda não revelou os árbitros para os restantes jogos da ronda inaugural.