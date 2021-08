O Boavista anunciou esta quarta-feira que emprestou Ricardo Mangas ao Bordéus. A cedência, revelam os axadrezados, contempla uma opção de compra.

Como o nosso jornal havia noticiado em tempo oportuno, esse valor fixa-se nos 1,5 milhões de euros. Além disso, o clube portuense «garantiu ainda uma percentagem futura dos direitos económicos do jogador».

Depois de apenas uma época no Bessa, Mangas muda-se assim para o Bordéus, naquela que será a primeira experiência no estrangeiro. Formado no Benfica, o esquerdino representou ainda o Mirandela e o Desp. Aves no futebol sénior.

De resto, o Bordéus também anunciou a contratação com um vídeo nas redes sociais.