As séries da primeira fase do Campeonato de Portugal foram confirmadas esta sexta-feira pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e também já é conhecido o calendário das 22 jornadas, que foi sorteado esta tarde, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

A prova, que arranca a 20 de setembro, com a primeira jornada, vai ter oito séries de 12 clubes cada, num total de 96 clubes - mais 24 do que em 2019/2020 - numa temporada de transição de formato, antes da entrada da III Liga em 2021/2022.

Em cada uma das oito séries da fase regular, o respetivo primeiro classificado apura-se para o play-off de acesso à II Liga. Os clubes do segundo ao quinto lugar de cada série (total de 32) apuram-se para o acesso à nova III Liga e os últimos quatro (do 9.º ao 12.º) descem aos campeonatos distritais.

Depois, na fase de subida à II Liga, os oito clubes são divididos em duas séries de quatro e o vencedor de cada uma delas sobe às ligas profissionais: as restantes seis equipas vão para a III Liga. Na fase de acesso à III Liga, os 32 clubes são repartidos em oito séries de quatro cada e os primeiros dois de cada uma, total de 16, acedem ao novo campeonato: os outros 16 ficam no Campeonato de Portugal em 2021/2022, tal como os clubes que fiquem do sexto ao oitavo lugar nas primeira fase.

Quer a fase regular, quer a fase de acesso à II e III Ligas são jogadas a duas voltas.

SÉRIE A:

Cerveira

Montalegre

Bragança

Vianense

Vilaverdense

Vidago

Águia Vimioso

Merelinense

Maria da Fonte

Sp. Braga B

Pedras Salgadas

Mirandela

1.ª JORNADA: Mirandela-Cerveira; Pedras Salgadas-Montalegre; Vidago-Águia Vimioso; Sp. Braga B-Bragança; Vianense-Vilaverdense; Merelinense-Maria da Fonte.

SÉRIE B:

Brito SC

AD Fafe

V. Guimarães B

Berço

Pevidém

Mondinense

Desportivo das Aves SAD

Rio Ave B

AR São Martinho

Felgueiras 1932

Tirsense

Camacha

1.ª JORNADA: V. Guimarães B-Felgueiras 1932; Rio Ave B-Brito; Berço-Desp. Aves; AD Fafe-Camacha; Tirsense-São Martinho; Mondinense-Pevidém.

SÉRIE C:

Trofense

Vila Real

Amarante

Pedras Rubras

União da Madeira

Marítimo B

Câmara de Lobos

USC Paredes

Leça

Salgueiros

Gondomar

Coimbrões

1.ª JORNADA: Coimbrões-Marítimo B; Gondomar-Salgueiros; União da Madeira-Vila Real; Pedras Rubras-Amarante; Leça-Trofense; Câmara de Lobos-Paredes.

SÉRIE D:

Valadares Gaia

Canelas 2010

Sp. Espinho

Lusitânia Lourosa

São João de Ver

Castro Daire

Sanjoanense

Lusitano Vildermoinhos

Beira-Mar

Vila Cortez Mondego

RD Águeda

Anadia

1.ª JORNADA: Lusitânia Lourosa-Lusitano Vildemoinhos; Sp. Espinho-Anadia; Castro Daire-Valadares Gaia; Beira-Mar-Canelas 2010; Vila Cortez Mondego-RD Águeda; São João de Ver-AD Sanjoanense.

SÉRIE E:

Mortágua

Oliveira do Hospital

Carapinheirense

Condeixa

ARC Oleiros

Alcains

Benfica e Castelo Branco

Sertanense

Vitória Sernache

Marinhense

União de Leiria

GR Amigos da Paz

1.ª JORNADA: Sertanense-Mortágua; Vitória Sernache-Oliveira do Hospital; Marinhense-GR Amigos da Paz; União de Leiria-Carapinheirense; Alcains-Benfica e Castelo Branco; Condeixa-ARC Oleiros.

SÉRIE F:

Fátima

Caldas

Lourinhanense

União Santarém

Almeirim

União Torreense

Alverca

Pêro Pinheiro

GS Loures

Sintrense

Sacavenense

1.º Dezembro

1.ª JORNADA: Torreense-GS Loures; Caldas-Fátima; Pêro Pinheiro-Sintrense; 1.º Dezembro-Sacavenense; União Santarém-Almeirim; Alverca-Lourinhanense.

SÉRIE G:

Sp. Ideal

Rabo de Peixe

Fontinhas

Praiense

Sporting B

Real SC

Club Football Estrela

Oriental Lisboa

Belenenses SAD B

Olímpico Montijo

Fabril Barreiro

Oriental Dragon

1.ª JORNADA: Oriental Dragon-Belenenses SAD B; Praiense-Olímpico Montijo; Oriental Lisboa-Sporting B; Real SC-Fabril; Sp. Ideal-Rabo de Peixe; Fontinhas-Club Football Estrela.

SÉRIE H:

Pinhalnovense

Amora

Lusitano GC Évora

Juventude SC Évora

Vitória de Setúbal

Moura

Mineiro Aljustrelense

Louletano

Armacenenses

Esperança de Lagos

Moncarapachense

Olhanense

1.ª JORNADA: Pinhalnovense-Lusitano GC Évora; Olhanense-Armacenenses; Esperança de Lagos-Amora; Juventude SC Évora-Mineiro Aljustrelense; Moura-V. Setúbal.