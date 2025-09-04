A Seleção Nacional realizou um minuto de silêncio antes do último treino de preparação para o jogo frente à Arménia, em memória das vítimas da tragédia do Elevador da Glória.

Diogo Dalot, que entretanto foi dispensado dos trabalhos da Seleção, esteve no relvado devidamente equipado, cumpriu o minuto de silêncio com os companheiros e depois saiu.

Todos os jogadores e staff marcaram, por isso, presença no relvado da Cidade do Futebol.

A equipa portuguesa parte, esta tarde, para a Arménia, onde vai jogar a primeira jornada do Grupo F de qualificação para o Mundial 2026, que se vai disputar nos Estados Unidos, Canadá e México.