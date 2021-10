Vasco Faísca já não é treinador do Alverca.

«O FC Alverca Futebol SAD comunica que chegou a acordo com Vasco Faísca e restante equipa técnica para o término da relação contratual. Agradecemos o seu profissionalismo, empenho e dedicação», lê-se, no comunicado do clube ribatejano.

Vasco Faísca chegou ao Alverca no início da temporada e, nos seis jogos que esteve no banco da equipa da Liga 3, conquistou três vitórias, duas derrotas e um empate.