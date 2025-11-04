Conceição e o empate com o Sporting: «Penso que saímos prejudicados»
Jogador da Juventus acredita que foi um «jogo bom de se ver», mas o coletivo italiano merecia sair com os três pontos
Francisco Conceição, jogador da Juventus, em declarações à flash interview da Sport TV, após o empate frente ao Sporting, por 1-1, na quarta jornada da Liga dos Campeões:
Análise ao jogo
«Acho que foi um jogo bom de se ver, entre duas equipas que queriam ganhar. Penso que saímos prejudicados porque tivemos mais oportunidades e remates, mas não conseguimos fazer o segundo golo. É uma competição onde jogam os melhores e temos de continuar a procurar vitórias para nos colocarmos lá em cima.»
É especial jogar contra o Sporting?
«Claro que é especial jogar contra todas as equipas portuguesas, mas queria fazer o meu trabalho, ajudar a minha e ganhar. É para isso que trabalhamos.»
Chegada de Luciano Spalletti
«Muita informação numa fase inicial. Está a ajudar-nos a melhorar o que temos a melhorar e acredito que pouco a pouco vamos conseguir os resultados que tanto queremos.»
Três pontos em três jogos. A qualificação ainda é possível?
«Nada está perdido. Longe disso! Temos muitos jogos para jogar e muitos jogos para ganhar».