Francisco Conceição, jogador da Juventus, em declarações à flash interview da Sport TV, após o empate frente ao Sporting, por 1-1, na quarta jornada da Liga dos Campeões:

Análise ao jogo

«Acho que foi um jogo bom de se ver, entre duas equipas que queriam ganhar. Penso que saímos prejudicados porque tivemos mais oportunidades e remates, mas não conseguimos fazer o segundo golo. É uma competição onde jogam os melhores e temos de continuar a procurar vitórias para nos colocarmos lá em cima.»

É especial jogar contra o Sporting?

«Claro que é especial jogar contra todas as equipas portuguesas, mas queria fazer o meu trabalho, ajudar a minha e ganhar. É para isso que trabalhamos.»

Chegada de Luciano Spalletti

«Muita informação numa fase inicial. Está a ajudar-nos a melhorar o que temos a melhorar e acredito que pouco a pouco vamos conseguir os resultados que tanto queremos.»

Três pontos em três jogos. A qualificação ainda é possível?

«Nada está perdido. Longe disso! Temos muitos jogos para jogar e muitos jogos para ganhar».