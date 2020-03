O Sporting confirmou esta quinta-feira que Rúben Amorim é o novo técnico dos leões, tal como o Maisfutebol tinha noticiado oportunamente.

Em comunicado enviado à CMVM, o emblema de Alvalade informa que paga a cláusula de rescisão de dez milhões de euros ao Sp. Braga para garantir o treinador 35 anos e os seus adjuntos, Adélio Cândido e Carlos Fernandes.

O Sp. Braga também já comunicou o negócio à CMVM, na qual explicou os detalhes de pagamento. O Sporting pagará os dez milhões em duas fases: cinco milhões até esta sexta-feira e outros cinco até ao dia 5 de setembro. A este valor acresce ainda o IVA (que será saldado na íntegra até ao final deste mês) e juros calculados de seis por cento, que correspondem ao valor de 155 mil euros se a SAD liderada por Frederico Varandas apenas terminar o pagamento na data limite estipulada (5 de setembro de 2020).

Assim, a nova equipa técnica do clube verde e branco é composta por Rúben Amorim, Emanuel Ferro, Adélio Cândido, Carlos Fernandes e Tiago Ferreira.

Depois de Marcel Keizer, Leonel Pontes e Silas, Rúben Amorim – que já orienta o treino esta manhã – será o quarto treinador do Sporting esta época. Terá 11 jogos para tentar levar os leões ao terceiro lugar, o primeiro deles já no domingo, frente ao Desp. Aves.

Leia o comunicado enviado pelo Sporting à CMVM na íntegra:

«A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD (adiante Sporting SAD ou Sociedade) vem, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248º-A do Código dos Valores Mobiliários, informar o mercado que chegou a acordo com a Sporting Clube de Braga – Futebol, SAD para a contratação dos treinadores Rúben Amorim, Adélio Cândido e Carlos Fernandes, pelo valor de € 10.000.000,00 (dez milhões de euros).

Os referidos treinadores, conjuntamente com os treinadores Emanuel Ferro e Tiago Ferreira, integrarão a nova Equipa Técnica da equipa principal de futebol da Sporting SAD, que assim fica constituída por: - Rúben Amorim - Emanuel Ferro - Adélio Cândido - Carlos Fernandes - Tiago Ferreira.

Lisboa, 5 de Março de 2020

O Representante das Relações com o Mercado»

[Artigo atualizado]