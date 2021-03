Sérgio Conceição afirmou esta sexta-feira que Mbemba está «fora do jogo» do Gil Vicente, deste sábado, da 22.ª jornada da Liga.

Recorde-se que o defesa congolês se lesionou ainda nos minutos iniciais do jogo desta quarta-feira com o Sp. Braga no Estádio do Dragão e tem, segundo o boletim clínico portista, «uma tendinite no joelho esquerdo.»

Questionado sobre se poderá jogar frente à Juventus na próxima semana, Sérgio Conceição afirmou: «Não sei, mas se está fora deste jogo, muito provavelmente também estará [fora] para a Juventus.»