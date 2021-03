A final da 81.ª edição da Taça de Portugal, entre o Sp. Braga e o Benfica, vai voltar a realizar-se em Coimbra, a 23 de maio, anunciou esta sexta-feira a Federação Portuguesa de Futebol.

Sabe o Maisfutebol que as razões para a mudança da final da Taça do Jamor para Coimbra se prendem com a qualidade do relvado, por um lado, e com a necessidade de evitar ajuntamentos de adeptos na Mata do Jamor, como é tradição no Estádio Nacional, por outro lado.

O Estádio Cidade de Coimbra, que já recebeu a última edição da prova rainha, vai receber igualmente a final da Taça de Portugal feminina, a disputar no dia 30 de maio, bem como o último e decisivo jogo do Campeonato de Portugal, a 12 de junho.

O presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Manuel Machado, manifesta o seu agrado por Coimbra ser anfitriã desta «cimeira» do futebol português. «O evento é bem-vindo a Coimbra! É mais um estímulo para não desistirmos e continuarmos a acreditar em melhores dias. Acolher um jogo tão marcante como a final da Taça de Portugal, tal como aconteceu em agosto passado, enche-nos de responsabilidade e satisfação, especialmente nesta fase em que devemos recriar esperança e evidenciar às pessoas que continua a haver energia para promover acontecimentos mesmo nestes tempos difíceis que vivemos», destacou o autarca.

O munícipe sublinha tratar-se de «uma mensagem de motivação e esperança para todos os nossos concidadãos que assim podem acompanhar um evento que congrega as pessoas para três competições nacionais».

Manuel Machado «gostaria que o espetáculo fosse aberto o público e ver um estádio cheio de público, de energia e de alegria. Mas não temos poderes para determinar isso, sendo preponderantes as recomendações da Direção Geral da Saúde que devemos sempre respeitar», referiu ainda.

O presidente da Associação de Futebol de Coimbra, Horácio Antunes, também manifestou-se mostra-se grato pela escolha da FPF. ‘Quero em meu nome e da AF Coimbra e em conjunto com a Câmara Municipal e a Académica OAF congratular-me pelo facto de a FPF nos ter escolhido para a realização das finais da Taça de Portugal e do Campeonato de Portugal».

Sobre as finais da Taça de Portugal, o líder associativo sublinha a «enorme honra poder receber a festa do futebol português, aquela que atrai multidões e que faz com que este evento desportivo se transforme numa festa nacional». Reportando-se à decisão que já conhece finalistas, o dirigente refere que Coimbra «irá certamente desfrutar com o Benfica e o Sp. Braga de uma sã e alegre convivência desportiva».