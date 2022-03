O Benfica visita o Portimonense este sábado, a partir das 18h00, em jogo da 25.ª jornada da Liga.

Os algarvios são um adversário de má memória para os encarnados. Na primeira volta, a equipa de Paulo Sérgio venceu por 1-0 na Luz, graças a um golo de Lucas Possignolo e a uma exibição categórica do guardião Samuel Portugal.

O Benfica entra em campo antes do Sporting e pode colocar pressão nos leões, que levam mais quatro pontos neste momento.

Face ao onze que bateu o Vitória de Guimarães, na última jornada, espera-se que Nelson Veríssimo faça duas alterações. Nico Otamendi e Julien Weigl já cumpriram castigo e devem voltar à equipa inicial, relegando Morato e Meité para o banco de suplentes.

Reside ainda outra dúvida no onze benfiquista. Darwin não treinou esta sexta-feira, mas o técnico dos encarnados mostrou-se confiante na recuperação do avançado uruguaio que, caso esteja disponível, assumirá a parelha de ataque com Gonçalo Ramos.

Paulo Sérgio tem menos dores de cabeça para montar a equipa. Lazaar e Ricardo Matos continuam a recuperar de lesão e, em virtude da ausência do jovem ponta de lança, Fabrício deve voltar a alinhar no ataque.

Depois de tropeçar no Bessa, o Benfica conseguiu uma vitória convincente em casa, diante do V. Guimarães, por 3-0. Já os algarvios, não vencem há 10 jogos e empataram a uma bola nas últimas quatro partidas.

O Benfica é terceiro classificado com 54 pontos e o Portimonense é nono com 29. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol. Veja na galeria associada, os onzes prováveis.