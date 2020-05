Nacional e Farense vão subir à I Liga e Casa Pia e Cova da Piedade serão despromovidos ao Campeonato de Portugal.

A decisão foi tomada por unanimidade pela reunião da direção da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LFPF), esta terça-feira, por videoconferência, onde ficou também decidido o aumento substancial do fundo de apoio da Liga para 1,5 milhões de euros.

Apesar de fazer parte da direção da Liga, o Cova da Piedade não teve direito de voto por uma questão de incompatibilidade.

Os clubes da II Liga terão um apoio global na ordem dos 2,5 milhões, considerando o apoio de um milhão de euros já anunciado pela FPF, o que corresponderá a um valor total de 180 mil euros para 14 clubes, excluindo as equipas B de Benfica e FC Porto e as duas equipas promovidas ao primeiro escalão.

Entretanto, a Liga já publicou em comunicado as com as conclusões desta reunião extraordinária.

Leia o comunicado na íntegra:

A Direção da Liga Portugal realizou uma reunião de caráter extraordinário, na manhã desta terça-feira, e na qual estiveram presentes por videoconferência todos os elementos que compõem o elenco diretivo, como são os casos dos representantes de SL Benfica, FC Porto, Sporting CP, CD Tondela, Gil Vicente FC, Leixões SC, CD Mafra, CD Cova da Piedade e FPF.



No seguimento da decisão do Governo, que determinou a autorização para que as competições da Liga NOS e da Taça de Portugal fossem as únicas a serem retomadas na época 2019-20, a Direção da Liga Portugal, nos termos da alínea a), do n.º 2, do artigo 48.º dos Estatutos da Liga Portugal, viu-se constrangida a decidir sobre a suspensão definitiva da LigaPro, tendo estabilizado a classificação final da competição segundo os critérios de mérito desportivo recomendados pela FIFA, pela UEFA e pela FPF.



Em consequência, e após a indicação por parte da FPF, a 2 de maio, dos dois clubes do Campeonato de Portugal que integrarão a LigaPro, na época 2020-21, e tendo como referência a classificação que se verificava à data de suspensão dos Campeonatos, 12 de março de 2020, a Direção da Liga Portugal fixou o seguinte:



1. A promoção à Liga NOS, das Sociedades Desportivas Clube Desportivo Nacional Futebol, SAD e Sporting Clube Farense – Algarve Futebol, SAD;



2. A despromoção ao Campeonato de Portugal das Sociedades Desportivas Clube Desportivo da Cova da Piedade – Futebol SAD e Casa Pia Atlético Clube - Futebol SDUQ, Lda.



A Direção da Liga Portugal decidiu, também, aprovar a criação de um Fundo de Apoio aos clubes da LigaPro, por forma a atenuar os efeitos da paragem antecipada determinada e que terá o valor total de 1, 52 milhão de euros, apurado dos seguintes mecanismos:



1. Fundo de Solidariedade 2019-20 – 550 mil euros – este valor resulta da cedência da taxa de televisão paga pelos clubes da Liga NOS;



2. Custos relativos à operação dos 90 jogos da LigaPro que não vão realizar-se – 500 mil euros;



3. Ativação do Fundo de infraestruturas: 2018-19 – 256 mil euros e 2019-20 – 214 mil euros, no total de 470 mil euros.



O Regulamento de acesso a este Fundo de Apoio será aprovado nos próximos dias e está previsto que a primeira metade do valor cedido às Sociedades Desportivas esteja disponível a 15 de maio.



A este valor adiciona-se 1 milhão já cedido pela Federação Portuguesa de Futebol, referente ao Fundo de Infraestruturas, perfazendo o total de 2,52 milhões de euros, que serão atribuídos, de forma equitativa, no valor de 180 mil euros para cada uma das 14 sociedades desportivas da LigaPro, excetuando as equipas B e as sociedades desportivas promovidas ao primeiro escalão.



Desta reunião resultou ainda outra medida de apoio negociada pela Liga Portugal com a SABSEG e que prevê a suspensão de pagamento dos seguros de acidentes de trabalho dos jogadores dos clubes da LigaPro, a partir de 18 de março, data em que foi declarado o Estado de Emergência no país, o que constitui um apoio extra a estas Sociedades Desportivas, que se soma ao ontem divulgado para as da Liga NOS.

