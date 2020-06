A casa de Alejandro Grimaldo também foi vandalizada, além das residências de Bruno Lage, Pizzi e Rafa, confirmou o Benfica, na tarde desta sexta-feira.

Numa mensagem publicada através dos canais oficiais, assinada pelo presidente Luís Filipe Vieira, o Benfica «manifesta total apoio e solidariedade» com Bruno Lage, Pizzi, Rafa e Alejandro Grimaldo, sendo novidade a vandalização junto da residência do lateral-esquerdo espanhol.

O Benfica confirma que o treinador e os três jogadores foram vítimas «esta madrugada, da vandalização das suas residências privadas com diversas inscrições intimidatórias e ameaçadoras».

«Do ocorrido, foi de imediato dado conhecimento às autoridades, a quem apelamos o máximo de rigor e exigência na identificação e punição exemplar dos responsáveis por estes atos delinquentes, conforme queixas já apresentadas», refere a nota oficial dos encarnados, na qual Luís Filipe Vieira reitera, em nome do clube, «o seu profundo repúdio e condenação por estes comportamentos inaceitáveis e inqualificáveis».

De acordo com a TVI, Lage, Pizzi e Rafa apresentaram queixa contra desconhecidos por vandalismo.

O Benfica mostra «igual apoio e solidariedade para com os jogadores Julian Weigl e Zivkovic», que na noite de quinta-feira, após o empate ante o Tondela (0-0), no Estádio da Luz, foram atingidos pelos estilhaços dos vidros partidos no autocarro, que fazia a viagem de regresso ao Seixal depois do jogo.