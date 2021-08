Que bela noite europeia nos Açores. O Santa Clara recebeu e venceu o Olimpija Ljubljana em jogo da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência Europa por 2-0. Um jogo onde os açorianos foram sempre superiores. A equipa de Daniel Ramos até podia ter construído uma vantagem mais dilatada para a segunda mão.

Mas indo ao filme do jogo. Desde início do encontro que se percebeu que essa formação do Olimpija Ljubljana era muito mais equipa do que o Shkupi, a equipa macedónia que os açorianos ultrapassaram na eliminatória anterior.

Logo aos três minutos, o primeiro aviso: bola longa de Villanueva, assistência de Jean Patric, mas Cryzan, perdulário, não conseguiu finalizar. O jogo prosseguiu bem disputado.

O Santa Clara com mais bola, a procurou jogar ao longo de todo-o-terreno, perante um Olimpija Ljubljana concentrando em manter a organização defensiva.

Na reta inicial do jogo, a equipa de Daniel Ramos procurou imprimir intensidade, dominando a bola, pressionando alto e forçando para controlar a posse de bola no meio-campo contrário. Viria a ser recompensada por isso. Aos 14 minutos, após uma recuperação de Morita, numa jogada construída por Rafa Ramos, Lincoln e Jean Patric, Carlos Júnior cabeceou para o fundo das redes. Estava inaugurado o marcador.

Em vantagem, a equipa do Santa Clara ficou mais confortável, mas não baixou o ritmo. Os açorianos continuaram a carregar e a colocar a defesa eslovena em sentido. Mas, apesar de várias investidas perigosas, os açorianos não conseguiram chegar ao momento da finalização.

Aos 26 minutos, após uma abertura de Carlos Júnior, Jean Patric correu isolado até à baliza contrária, mas deslumbrou-se e já dentro da área acabou travado – sem falta, mas com direito a protestos – por um defesa esloveno.

Ao longo do primeiro tempo, os açorianos continuaram a dominaram a posse de bola, jogando no meio-campo contrário e sondando a baliza adversária. Os eslovenos, apesar de a pedaços demonstrarem que sabem jogar com o esférico nos pés, foram sempre inconsequentes e nunca conseguiram ultrapassar a estratégia dos portugueses.

Já quase no cair do intervalo, aos 42 minutos, Carlos Júnior ainda atirou ao poste, mas o lance já estava invalidado por fora de jogo. Mas ficou feito o aviso para o que viria a seguir: aos 46 minutos, após um canto, Mansur, o ‘patinho feito’, no meio da área, cabeceou para o fundo das redes contrárias.

Com dois remates enquadrados (contra zero do adversário) o Santa Clara ia para a segunda parte como uma vantagem de dois golos.

E os açorianos até poderiam ter ampliado a vantagem no retomar do segundo tempo. Aos 53 minutos, após um cruzamento de Cryzan, Carlos Júnior, num belo movimento técnico, cabeceou a rasar o poste direito da baliza de Vidmar. Esteve tão perto o brasileiro de bisar!

Se o jogo já estava de feição para o Santa Clara, melhor ficou aos 62 minutos quando o árbitro expulsou Korun, por entender que o corte com a mão impediu Carlos Júnior de seguir isolado para a área contrária. Uma decisão inesperada.

A partir daí, o ritmo do jogo baixou. A equipa da casa não facilitou e continuou a controlar a posse de bola, mas com mais paciência. Os eslovenos recuaram para evitar males maiores para a segunda mão.

E assim o jogo foi caminhando para o fim: sempre com o Santa Clara mais perto do terceiro do que os eslovenos do segundo. Eslovenos que, por sinal, nem fizeram um remate à baliza de Marco. Mas nada feito. De qualquer das maneiras, a equipa de Daniel Ramos vai para a Eslovénia bem encaminhada para seguir em frente na Liga Conferência Europa.

Veja os dois golos do Santa Clara: