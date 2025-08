O treinador português Sérgio Conceição deixou, esta terça-feira, uma sentida mensagem para Jorge Costa, que faleceu esta terça-feira, aos 53 anos, falando no «maior amigo» que teve «no futebol».

«Fizemo-nos homens mais depressa, prescindimos dos devaneios de juventude para cumprir o sonho de sermos profissionais de futebol. Caminhamos juntos no FC Porto, no Standard Liège, na seleção, conquistamos títulos, partilhamos a fúria pela vitória, nos jogos, nos treinos. Rimos muito, choramos às vezes, e assim se construiu uma amizade para a vida», começou por escrever Conceição, através da rede social Instagram.

«E sim, também foste o maior amigo que tive no futebol e quem contigo privou sabe que do teu coração brotava tanta bondade como vontade de ganhar. Descansa em paz Jorge, és e serás sempre o Bicho, o capitão que nunca se rendeu», concluiu Conceição.

A dupla jogou junta no FC Porto de 1996 a 1998 e na segunda metade de 2003/04, além de no Standard Liège, em 2005/06.

Em 2020, numa entrevista à Tribuna Expresso, Jorge Costa tinha afirmado que o seu maior amigo no futebol foi Sérgio Conceição. «A minha resposta é básica, até parece que está na moda agora, mas foi o Sérgio Conceição. Foi e é o Sérgio Conceição», referiu.

- Futebol de luto por Jorge Costa: todas as reações

«O Sérgio é o meu melhor amigo, isto quer dizer que o conheço muito bem. Conheço o Sérgio, conheço a sua família há muitos anos e uma coisa garanto: o Sérgio não vai mudar. O Sérgio é das pessoas com melhor coração. Muito competitivo. É este o Sérgio e por isso é que ele desperta paixões e ódios. Mas conhecendo-o como o conheço não tenho problemas em dizer que o Sérgio é dos melhores seres humanos que eu conheço», disse, ainda, à data, Jorge Costa.

Em 2023, Conceição tinha revelado que houve um desentendimento que não era do conhecimento público, com Jorge Costa, antes de um jogo das meias-finais da Taça da Liga, entre o FC Porto treinado por Conceição e o Ac. Viseu de Jorge Costa.

«Estou meio chateado com o Jorge. Ficou amuado com uma mensagem», disse Sérgio Conceição dias antes do jogo com os viseenses. Ambos acabariam por cumprimentar-se naturalmente nesse jogo.