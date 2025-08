O FC Porto solicitou à Liga, esta terça-feira, o adiamento do jogo com o Vitória de Guimarães, da primeira jornada do campeonato, agendado para sábado, após a morte do ex-futebolista e dirigente dos azuis e brancos, Jorge Costa, sendo que o encontro vai mesmo ser adiado, confirmou o Maisfutebol junto de fontes próximas do processo.

A Comissão Permanente de Calendários da Liga reúne-se esta terça-feira e, sabe o nosso jornal, o organismo vai confirmar oficialmente, nas próximas horas, o adiamento do encontro que estava agendado para as 20h30 de sábado, dia 9, no Estádio do Dragão.

Ao que o Maisfutebol também já pôde apurar, o encontro já tem nova data acertada: será dois dias depois, na segunda-feira, 11 de agosto, com início agendado para as 20h45.

Jorge Costa, antigo defesa central internacional português do FC Porto, que atualmente tinha as funções de diretor para o futebol profissional do clube, faleceu aos 53 anos, na sequência de uma paragem cardiorrespiratória.

Fonte do Hospital de São João detalhou, à Lusa, que Jorge Costa «entrou em paragem cardiorrespiratória na sala de emergência» daquele centro hospitalar, para onde foi transportado depois de se ter sentido mal no centro de estágios do clube, no Olival.

As cerimónias fúnebres vão começar na quarta-feira, com homenagens no Estádio do Dragão entre as 15 e as 22 horas. A missa de corpo presente está agendada para quinta-feira, na Igreja de São João Baptista da Foz do Douro, antes da romagem ao Cemitério de Agramonte.

Alteração mexe com outros dois jogos

O adiamento em dois dias do jogo entre FC Porto e Vitória vai, de resto, mexer com as horas de outros dois jogos da primeira jornada da Liga.

O Arouca-AVS, que seria o segundo de três jogos do dia no sábado, está marcado para as 18 horas, mas vai sofrer alteração. De igual modo, o Estoril-Estrela, agendado para as 20h15 de segunda-feira, também vai ter nova hora.

De recordar que a primeira jornada já tinha tido o adiamento do Benfica-Rio Ave, devido à participação dos encarnados na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, ante o Nice. Esse jogo está marcado (e ainda à condição devido às datas UEFA) para 23 de setembro.

