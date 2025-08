Agora é oficial: a Liga confirmou, ao final da tarde desta terça-feira, que o FC Porto-Vitória de Guimarães, da primeira jornada da Liga, foi adiado e vai ser disputado na segunda-feira, 11 de agosto, a partir das 20h45, tal como o Maisfutebol avançara.

O FC Porto-Vitória estava inicialmente agendado para as 20h30 de sábado, dia 9, mas os azuis e brancos solicitaram à Liga o adiamento do encontro, na sequência da morte do antigo futebolista e dirigente Jorge Costa, esta terça-feira, aos 53 anos.

Com a mudança do jogo entre FC Porto e Vitória, houve outras duas alterações horárias na primeira jornada. O Arouca-AVS, inicialmente marcado para as 18 horas de sábado, vai ser às 20h30. O Estoril-Estrela da Amadora, na segunda-feira, foi antecipado das 20h15 para as 18h45.

Sábado, 9 de agosto:

FC Arouca – AFS, 20.30 horas – Sport TV

Segunda-feira, 11 de agosto:

Estoril Praia – Estrela Amadora, 18.45 horas – Sport TV

FC Porto – Vitória SC, 20.45 horas – Sport TV