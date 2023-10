O guarda-redes do Benfica, Anatolyi Trubin, partilhou nas redes sociais uma foto das vítimas do ataque russo que esta quinta-feira causou mais de meia centena de mortos na Ucrânia.

As autoridades ucranianas anunciaram que um míssil russo matou pelo menos 51 pessoas, incluindo um menino de seis anos, na aldeia de Groza, na região de Kupiansk, perto de Kharkiv, no nordeste do país.

O governador de Kharkiv, Oleh Synehubov, disse que o míssil atingiu um café e uma loja nuima altura em que estavam muitos civis no local.

A federação de ucraniana de futebol publicou uma foto dramática, uma imagem de algumas das vítimas do ataque. Trubin partilhou essa foto, reagindo com um emoji de tristeza à notícia e juntando uma vela.