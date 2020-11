O regresso de Grimaldo é a principal novidade nos convocados do Benfica para o jogo com o Rangers, a contar para a Liga Europa.

O lateral esquerdo falhou os últimos dois jogos das águias devido a uma lesão no tornozelo esquerdo, mas está agora de regresso aos eleitos do técnico Jorge Jesus.

Em relação à lista escolhida por Jesus para a partida frente ao Boavista, além de Grimaldo, entra também Mile Svilar. Já Samaris, que não está inscrito nas competições europeias, dá o lugar a Ferro.

No boletim clínico dos encarnados continuam André Almeida (rotura do ligamento cruzado anterior e do ligamento lateral interno do joelho direito), Todibo (tendinopatia do Aquiles à direita) e Pedrinho (fratura do cuboide no pé esquerdo).

O Benfica recebe esta quinta-feira o Rangers, a partir das 17h55, em jogo da terceira jornada do grupo D da Liga Europa.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Svilar, Odysseas Vlachodimos e Helton;

Defesas: Vertonghen, Jardel, Ferro, Gilberto, Grimaldo, Otamendi e Nuno Tavares;

Médios: Julian Weigl, Pizzi, Gabriel, Taarabt, Everton, Rafa, Cervi, Chiquinho e Diogo Gonçalves;

Avançados: Seferovic, Darwin, Waldschmidt e Gonçalo Ramos.