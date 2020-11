Fernando Santos acaba de revelar a lista de convocados para os jogos com França e Croácia da Liga das Nações e o particular com Andorra. Pepe é o grande ausente da convocatória, ele que foi dado como indisponível pelo departamento médico da Seleção Nacional, tendo sido substituído por Domingos Duarte, que volta a estar no grupo nacional.

De resto, Paulinho (Sp. Braga) e Pedro Neto (Wolverhampton) são as grandes novidades entre os convocados, sendo que André Silva (Eintracht Frankfurt) e Rafa (Benfica) ficaram desta vez de fora da lista de Fernando Santos, uma lista que não tem jogadores de Benfica nem de Sporting, sendo que o FC Porto só coloca um (Sérgio Oliveira).

Refira-se, por fim, que Portugal começa por defrontar Andorra, num particular agendado para o Estádio da Luz, no dia 11 de novembro, seguindo-se a França, também no Estádio da Luz, no dia 14 de novembro. A Seleção Nacional viaja depois para a Split, onde no dia 17 de novembro defronta a Croácia.

Convocados da Seleção Nacional:

Guarda-redes: Anthony Lopes, Rui Patrício e Rui Silva.

Defesas: Nelson Semedo, João Cancelo, Rúben Dias, José Fonte, Rúben Semedo, Domingos Duarte, Raphael Guerreiro e Mário Rui.

Médios: William Carvalho, Danilo Pereira, Rúben Neves, João Moutinho, Renato Sanches, Sérgio Oliveira e Bruno Fernandes.

Avançados: Bernardo Silva, Pedro Neto, Trincão, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, João Félix e Paulinho.