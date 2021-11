Neno, antigo internacional português que faleceu a 10 de junho de 2021, vai ser alvo de um tributo no 1.º Torneio Internacional de Futebol de Santo Tirso, que se realiza este sábado, no Parque Desportivo Municipal Sara Moreira.

A partir das 14h00, uma equipa de Amigos do Neno, capitaneada por Fernando Meira, vai defrontar uma Seleção de Veteranos da Praia/Cabo Verde. Às 15h00, entram em duelo a Seleção de Veteranos da Diáspora de cabo Verde e os Amigos do Silvino Morais, ex-guarda-redes, treinados por Rui Águas. A final realiza-se às 17h00.

Vários antigos jogadores já confirmaram a presença no evento. À noite, a partir das 21h30, a Câmara Municipal de Santo Tirso será palco de uma homenagem a Neno, que irá contar com a presença de Simone Barros, viúva do antigo guarda-redes.