O Leicester venceu este sábado em casa do Everton por 2-0, com golos de Tielemans e Harvey Barnes, e saiu da zona de descida na Liga Inglesa, confirmando a recuperação nas últimas jornadas.

Depois de um início de época muito complicado, com a primeira vitória a surgir apenas à nona jornada, o Leicester conseguiu três vitórias em quatro possíveis nos últimos jogos, sendo apenas derrotado pelo bicampeão Manchester City.

Este sábado, sem nenhum português em campo (Ricardo Pereira está lesionado, do lado do Leicester, e Ruben Vinagre não foi convocado no Everton), a equipa fez um golo a fechar a primeira parte e outro a fechar a segunda, ambos após assistência de James Maddison, e confirmou os sinais de retoma: passou a somar 14 pontos, os mesmos do Everton, mas ficando sempre à frente de Nottingham, Wolverhampton e Bournemouth.