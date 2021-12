Micah Downs denunciou este domingo um caso de racismo no jogo entre Oliveirense e Sporting, a contar para a 10.ª jornada da Liga Portuguesa de basquetebol.

O extremo norte-americano dos leões recorreu às redes sociais para apontar o dedo aos adeptos do clube de Oliveira de Azeméis.

«O que aconteceu esta noite foi nojento. Os adeptos da Oliveirense gritaram e gesticularam numa atitude de extremo racismo. Chamaram os meus companheiros de macacos. O que vão fazer, Federação Portuguesa de Basquetebol?», escreveu Downs no Twitter.

O Sporting venceu o jogo por 78-67 e mantém-se em 4º lugar na classificação, com 15 pontos, atrás de FC Porto, Benfica e CAB Madeira, que venceram os respetivos encontros.

What happened tonight was disgusting. @UDObasket fans yelling and gesturing extreme racism. Calling my teammates monkeys. What are you going to do about it @fpbasquetebol ????