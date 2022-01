Nos últimos dias, equipas de vários campeonatos, quer em Portugal, quer a nível internacional, têm sido afetadas por casos positivos de covid-19 nos plantéis e já houve mesmo jogos adiados.



Numa fase em que a variante Ómicron é cada vez mais predominante, sucedem-se os casos no futebol e as equipas têm se adaptar a constantes baixas e regressos após isolamento.



Pode acompanhar todos os casos de covid-19 no futebol português e internacional através desta cronologia do Maisfutebol.