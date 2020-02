O FC Porto informou ao início da tarde desta quinta-feira que já só restam 500 bilhetes para o clássico com o Benfica no Estádio do Dragão.

O jogo, a contar para a 20.ª jornada da Liga, deverá registar assim lotação esgotada.

Os bilhetes destinados aos adeptos do Benfica - cerca de 2.500 - já estão esgotados.

O FC Porto-Benfica joga-se no sábado a partir das 20h30.