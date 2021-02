Depois de ter tido alta hospitalar, após o choque violento com o guarda-redes Kritciuk, Nanu está a recuperar e o FC Porto partilhou este sábado imagens do internacional guineense no Olival.

Nas fotografias pode ver-se o lateral a conversar com os companheiros, mas o regresso à competição ainda tem de esperara.

Na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Sp. Braga, Sérgio Conceição falou sobre o jogador. «Senti-o meio combalido, com dificuldades no ombro. Está a recuperar, mas o choque foi violentíssimo. Tem de descansar e recuperar».