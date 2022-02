O Rio Ave foi a Matosinhos empatar com o Leixões 2-2 depois de ter chegado ao intervalo a perder por 2-0 no Estádio do Mar, em jogo da 21.ª jornada da II Liga. A equipa de Vila do Conde acabou por recuperar um ponto, mas a verdade é que não tira proveito do empate dos líderes Benfica B e Casa Pia.

A equipa da casa adiantou-se no marcador, aos 31 minutos, com um grande golo de Pastor e acabou por dilatar a vantagem, mesmo em cima do intervalo, por João Oliveira.

O Rio Ave, ainda com um jogo em atraso, luta pelo primeiro lugar da classificação e reagiu no segundo tempo. Zé Manuel, a passe de Aziz, reduziu a diferença, ao minuto 67, enquanto Ronan Jerónimo, a passe de Gabrielzinho, nivelou o resultado aos 83.

Com este empate, a equipa de Vila do Conde fica a apenas dois pontos do Benfica B e do Casa Pia, mas conta ainda com um jogo em atraso. O Leixões, por seu lado, segue a meio da tabela, no décimo lugar da classificação da II Liga.