Kyle Walker reagiu pela primeira vez à quebra das regras de isolamento social, provocadas pela pandemia da Covid-19, isto depois de ter organizado, na sua casa,uma festa com prostitutas, algo que já lhe valeu um processo disciplinar por parte do Manchester City.

O internacional inglês mostrou arrependimento. «Entendo que com a minha posição de futebolista tenho a responsabilidade de ser um modelo. Como tal, quero pedir desculpas à minha família, equipa e adeptos por vos ter decepcionado», afirmou, em comunicado.



Curiosamente, no final da passada semana, o lateral disse que passava o tempo a jogar demasiado Fortnite e a falar com os colegas de equipa através das redes sociais.

Nesta mensagem pública, Walker pediu às pessoas para cumprirem este período de quarentena, para evitar o contágio da Covid-19, reforçando o seu arrependimento e deu os profissionais de saúde como um modelo de referência.

«Existem heróis lá fora a fazer uma diferença vital para a sociedade nestes momentos. As minhas ações foram um total contraste com o que deveria ter feito durante a quarentena e quero reforçar essa mensagem: fiquem em casa e estejam seguros"», acrescentou o jogador de 29 anos.