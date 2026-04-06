O Palmeiras venceu na visita ao Bahia, por 2-1, na noite de domingo (já madrugada desta segunda-feira em Portugal), num jogo em que um golaço de Jhon Arias e um autogolo foram decisivos para a quinta vitória seguida da equipa treinada por Abel Ferreira no Brasileirão, à 10.ª jornada.

O primeiro golo do jogo foi marcado aos 41 minutos, com Jhon Arias, pelo lado esquerdo do ataque, a tocar mais à frente para Flaco López na área e este a devolver de calcanhar para um remate colocado do colombiano, que fez um golaço.

O Bahia conseguiu crescer no jogo na segunda parte e David Duarte, de cabeça, após cruzamento de Éverton Ribeiro, fez o 1-1 aos 57 minutos. Antes mesmo de sofrer o empate, o treinador português Abel Ferreira já preparava substituições e lançou Lucas Evangelista, Luighi e Ramón Sosa, colocando ainda, mais tarde, Felipe Anderson e Khellven em campo.

E o golo da vitória do «Verdão» acabou mesmo por surgir, quando pouco o fazia prever, com um autogolo de Santiago Mingo, aos 88 minutos, após um canto do lado esquerdo.

Com este resultado, o Palmeiras reforça a liderança, tendo 25 pontos, mais cinco do que São Paulo e Fluminense, ambos com 20. O Flamengo e o Bahia, quarto e quinto, têm ambos 17 pontos e um jogo a menos. O «Verdão», que somou a quinta vitória seguida na prova (e sempre pela margem mínima) tinha entrado na jornada com vantagem de três pontos na liderança, tendo aproveitado da melhor forma o empate do Fluminense.

Pouco depois, no fecho da jornada, o Grémio, treinado por Luís Castro, não foi além de um empate ante o Remo.

Os golos do jogo: