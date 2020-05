A Sporting esclareceu em comunicado que está em curso o prazo para defesa do clube relativamente à queixa apresentada na FIFA pela Sampdoria, relativamente ao não pagamento de uma verba pela transferência de Bruno Fernandes para o Manchester United.

O clube de Alvalade entende que «face à resolução unilateral do contrato no Verão de 2018 do jogador com o clube, que essa mesma cláusula perdeu o efeito jurídico, não tendo a Sampdoria, consequentemente, quaisquer direitos futuros nos contratos assinados posteriormente, nomeadamente a transferência para o Manchester United».

O Sporting acrescenta ainda que «a FIFA e, se necessário, os tribunais, esclarecerão cabalmente a questão», salientando que a sua interpretação está «suportada em jurisprudência do Tribunal Arbitral do Desporto».