Apesar do adiantado da hora, o Sporting foi recebido em festa em Alvalade.

Os leões, que após a vitória em Vila do Conde estão apenas a quatro pontos do título de campeão nacional, chegaram ao estádio cerca das 04h00 da manhã, vindos de Vila do Conde.

A comitiva leonina tinha à espera centenas de adeptos com cânticos, engenhos pirotécnicos, acompanhada por um forte contingente policial. Veja as imagens nos vídeos associados.