Com uma reviravolta incrível em pleno Giuseppe Meazza, o Inter tornou-se no primeiro finalista da atual edição da Liga dos Campeões, ao derrotar o Barcelona por 4-3, após prolongamento.

Depois do empate no jogo da primeira mão (3-3), os italianos chegaram ao intervalo a vencer por 2-0, viram o Barça dar a volta na segunda parte, mas empataram nos descontos, por Acerbi. No prolongamento, um golo de Frattesi decidiu a eliminatória.

RECORDE O FILME DO JOGO

O Inter aguarda pelo adversário na final de Munique, que sairá do duelo entre o PSG e o Arsenal desta quarta-feira. Na primeira mão, os franceses venceram por 1-0.