Homem habituado a celebrar campeonatos nacionais na baliza do FC Porto, Vítor Baía olha com otimismo para a Liga 19/20. Apesar da derrota portista em Famalicão, o antigo guarda-redes diz que os dragões têm «tudo para celebrar» no final da época.



«Este campeonato é atípico, não temos comparação», afirmou Vítor Baía, à margem das eleições do FC Porto, que se realizam durante o fim-de-semana.



«Vimos isso nesta jornada e vai ser assim, atípico. Não tem a ver com a qualidade dos jogadores ou do treinador, mas com uma conjuntura diferente e que ninguém sabe como poderá terminar. O FC Porto tem tudo para ser campeão, mas aqui não há lógica.»



As bancadas vazias aproximam o nível das equipas e o antigo internacional português sente que os três grandes podem sofrer mais. O FC Porto, em particular. «O 12º jogador é muito importante e sentimos falta da alma deste clube, que são os adeptos.»



Vítor Baía integra a Lista A à presidência do FC Porto, encabeçada por Pinto da Costa.