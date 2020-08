Pedrinho e Gilberto, reforços do Benfica para 2020/21, já estão a caminho de Portugal e aterram em Lisboa esta sexta-feira de manhã.

Pedrinho, ex-Corinthians oficializado pelos encarnados em março passado, chega num voo proveniente de São Paulo, enquanto o lateral-direito, que viaja do Rio de Janeiro, vai formalizar a transferência do Fluminense para o Benfica, sendo o primeiro jogador contratado desde o regresso de Jorge Jesus ao clube da Luz.

Pedrinho deverá aterrar no Aeroporto Humberto Delgado por volta das 05h00, enquanto Gilberto tem chegada prevista para as 08h30.

O plantel do Benfica regressa aos trabalhos este fim de semana, com exames médicos e testes físicos agendados para sábado e domingo. Na segunda-feira, dia 10, começam os treinos no relvado.