Luís Montenegro prestou tributo a Jorge Costa, na tarde desta quarta-feira, no Estádio do Dragão, onde decorrem as cerimónias fúnebres do antigo jogador e diretor do FC Porto.

«O Jorge Costa tem um percurso notável de serviço a este clube, mas sobretudo ao país. Desde as camadas jovens até à equipa principal da nossa seleção, acumulou jornadas de grande fulgor e mérito», realçou o Primeiro-Ministro.

«Foi sempre uma alma muito visível dentro do campo, no estímulo e na liderança que passava aos seus companheiros. Foi, portanto, um exemplo. Partiu muito cedo, muito jovem e deixa uma marca que é insubstituível», acrescentou.

O chefe de Governo reforçou as «sentidas condolências» à família, amigos, FC Porto e ainda à Federação Portuguesa de Futebol. «Estamos todos de luto, mas estamos todos também a olhar para um percurso que foi formidável do ponto de vista da dedicação, da entrega, da capacidade de conduzir os outros com espírito de conquista, mas também de respeito».

O “Bicho”, como era apelidado, representou o FC Porto enquanto jogador, entre 1992 e 2005. Destaque para a conquista do inédito “penta” e ainda para a conquista da Liga dos Campeões, em 2004. Jorge Costa representou ainda a seleção nacional em 50 ocasiões e atualmente era diretor para o futebol dos azuis e brancos.

Jorge Costa faleceu esta quarta-feira, aos 53 anos, vítima de uma paragem cardiorrespiratória. As cerimónias fúnebres decorrem na tarde desta quarta-feira, no Estádio do Dragão, e o funeral está marcado para a próxima quinta-feira, às 10H30 (horário de Portugal continental).