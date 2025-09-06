Mesmo numa época em que as vitórias tendem a escapar, Max Verstappen não deixa de quebrar recordes. Na tarde deste sábado, o piloto da Red Bull garantiu a «pole position» do GP de Itália… com a volta mais rápida da história da Fórmula 1.

Max Verstappen atingiu a marca dos 264,682 quilómetros por hora de velocidade média. Quem detinha o recorde era Lewis Hamilton, de 2020, altura em que o britânico representava a Mercedes.

Ou seja, exemplificando dentro do nosso país, o neerlandês fez uma viagem de Lisboa a Aveiro em apenas uma hora. Isto pela A17. Se for pela A1 seria menos de uma hora.

Depois de fazer história, uma vez mais, Verstappen vai arrancar de posição privilegiada no Grande Prémio de Itália, em Monza. A corrida tem início agendado para as 14 horas deste domingo.