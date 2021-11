A SAD do Sporting registou um «resultado líquido positivo de 18,7 milhões de euros» no primeiro trimestre do exercício financeiro da temporada 2021/22, indica o Relatório e Contas enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) este sábado.

Os valores do primeiro trimestre desta época contrastam com o resultado negativo de 4,2 milhões de euros do período homólogo, em 2020/21.

[Notícia em atualização]